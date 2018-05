Cambridge Analytica meldet nach eigenen Angaben Konkurs an und schließt. Die britische Firma steht im Zentrum des Skandals um die Nutzung privater Daten von Facebook-Nutzern. In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung beschwerte sich das Datenunternehmen über eine "unfaire negative Medienberichterstattung". Es sei für Aktionen "verunglimpft" worden, die legal und allgemein akzeptiert in der Online-Werbung seien.