Dündar: Erdogan fordert so etwas, dann vergisst er das aber wieder. Zu Deniz Yücel hat er gesagt, so lange ich in diesem Amt sitze, wird er nie nach Deutschland zurückkehren. Und dann hat er das sofort vergessen. Und auch die Rechtsstaatlichkeit, die Unabhängigkeit der Gerichte, vergessen und Deniz Yücel wieder zurückgeschickt. Deswegen sagt er solche Sachen. Ich nehme das nicht so ernst. Die Bundesregierung weiß sehr wohl viel besser als Erdogan, wer Terrorist ist und wer Journalist.