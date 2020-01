Wolf (Symbolbild).

Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/zb/dpa

Ein Wolf ist mitten am Tag in einem Hinterhof im sächsischen Görlitz gesichtet worden. Die Polizei bestätigte, dass es sich um einen Wolf (Canis lupus) handelt. Das Tier wurde betäubt und eingefangen.



Derzeit gibt es in Sachsen 22 Wolfsrudel. Damit rangiert der Freistaat hinter Brandenburg und Niedersachsen auf Platz drei in Deutschland. Erstmals wurden einzelne Tiere in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, NRW und Schleswig-Holstein nachgewiesen. Elf Bundesländer sind jetzt Wolfsgebiet.