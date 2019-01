Cannabis-Anbau in Israel.

Quelle: Nir Alon/ZUMA Wire/dpa

Israels Regierung hat grünes Licht für den Export von medizinischem Cannabis gegeben. Israel gilt weltweit als sehr fortgeschritten in Erforschung und Anbau von medizinisch nutzbarem Cannabis sowie der Herstellung von Marihuana-Produkten.



Cannabis wird in Israel schon in der Medizin eingesetzt, wie etwa bei Epilepsie, Parkinson, Morbus Crohn und bei Schmerzen. In Deutschland dürfen Ärzte seit März 2017 Cannabis verschreiben. Die Arzneien stammen bisher aus Kanada und den Niederlanden.