Dabei will das kanadische Unternehmen Nuuvera tatsächlich ein ganz, ganz großes Ding in das Industriegebiet von Bad Bramstedt stellen. Das Unternehmen hat für ihr geplantes Cannabis-Lager bereits ein Grundstück erworben, bestätigt Deutschland-Chef Hendrik Knopp. "Da so was aber mit sehr hohen Sicherheitsauflagen verknüpft ist, versehen wir dieses Lager mit einem großen Tresorraum, in dem die Cannabis-Produkte unter optimalen Bedingungen lagern werden," antwortet Knoop aus Ontario/Kanada auf entsprechende Fragen des ZDF.