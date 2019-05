Es ist ein faszinierender Einblick in den Mikrokosmos einer Pariser Vorstadt. Da sind die Kinder, die auf Deckeln von Mülltonnen johlend Abhänge hinunterrutschen. Afrikanische Mamas, die sich in ihrem privaten Sparverein Bündel von Geldscheinen zuschieben. Langbärtige Islamisten, die Kinder mit Bonbons in die Moscheen locken. Dealer aller Art. Die ständig kaputten Aufzüge in den Hochhäusern und die Alternativen in Form von Einkaufswagen, die an Seilen in die oberen Etagen gezogen werden.