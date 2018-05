Zerzauselt war auch über weite Strecken der Inhalt seiner Antworten – ebenso wie sein Film, den viele Kritiker als eine eher unverständliche Collage aus Archivmaterial und davon losgelöster Tonspur beschrieben. "Wichtig ist nicht, zu zeigen, was passiert, sondern was nicht passiert", erklärte er mit brüchiger Stimme seine Art, Filme zu machen. In seinem Film kommen alte Filmausschnitte aus den 50er und 60ern ebenso vor wie Propagandavideos der Terrorgruppe Islamischer Staat.