Dass Emmanuel Macron gefilmt wird, ist nichts Besonderes. Dass der amtierende Präsident Frankreichs sich in einem Film selber spielt, der dann in Cannes Premiere hat, schon eher. Die Szene findet in einem Café in Frankfurt statt. Zwei Alt-68er, Daniel Cohn-Bendit und Romain Goupil, streiten darüber, ob sie ein Interview mit dem Präsidenten in ihren Film einbauen sollen.