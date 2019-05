Bong Joon-ho gewinnt die Goldene Palme

Quelle: reuters

"Der Film hat uns berührt, weil er so eigenwillig, komisch und behutsam ist", sagte Jurypräsident Alejandro González Iñárritu über das Werk, das von den sich kreuzenden Schicksalen einer reichen und einer armen Familie erzählt.



"Ich denke nicht darüber nach, welches Genre von Film ich drehen will, das ergibt sich erst später", sagte Bong Joon-ho nach der Preisverleihung. "Am liebsten mische ich verschiedene Genres."



Seine großen Vorbilder seien Claude Chabrol und Alfred Hitchcock. Und er arbeite auch bereits an seinem nächsten Film, dessen Drehbuch er am liebsten in einem Café schreibe, erzählte er.