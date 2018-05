Szene des Eröffnungsfilms "Everybody knows" Quelle: dpa

Der Zufall wollte es, dass auf der Weltbühne Iran im Mittelpunkt stand - und am selben Abend in Cannes ein iranischer Filmemacher das Festival eröffnete: Der zweifache Oscar-Preisträger Asghar Farhadi stellte seinen Film "Everybody knows" vor. Der Film ist auf Spanisch, was doppelt ungewöhnlich ist: Zum einen spricht Farhadi die Sprache selber nicht, zum anderen sind die Eröffnungsfilme so gut wie immer auf Englisch oder Französisch.