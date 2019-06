Filmszene aus dem Eröffnungsfilm der Internationalen Filmfestspiele in Cannes 2019, "The Dead don't die": Bill Murray (l.), Chloë Sevigny (m.) und Adam Driver (r.)

Quelle: dpa

Im Wettbewerb um die Goldene Palme sind viele alte Recken dabei, der Brite Ken Loach (82) ist zum 14. Mal eingeladen und hat - ebenso wie die belgischen Dardenne-Brüder Jean-Pierre (68) und Luc (65) - bereits zwei Mal die Goldene Palme gewonnen. Den dreien ist der schonungslose Blick auf gesellschaftliche Missstände gemeinsam. Ken Loach befasst sich in "Sorry we missed you" mit dem Schicksal eines scheinselbständigen Lieferwagenfahrers. Die beiden Belgier widmen sich in "Le jeune Ahmed" einem 13-Jährigen, der sich vom Islamismus faszinieren lässt.



Den größten Coup dieses Jahres landete Festivalchef Thierry Frémaux mit dem neuen Film von Quentin Tarantino "Once Upon a time in Hollywood", in dem Leonardo di Caprio den abgehalfterten Star einer TV-Westernserie spielt und Brad Pitt dessen Stuntman. Das Festival war in den vergangenen Jahren in die Kritik geraten, weil es immer weniger amerikanische Stars gewinnen konnte. Für Tarantino ist es zugleich ein Jubiläum: Vor 25 Jahren hatte er hier seine erste Goldene Palme mit "Pulp Fiction" gewonnen.