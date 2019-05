In Cannes präsentierten sich Valerie Pachner und August Diehl - sie spielen das junge Ehepaar, dessen Leben von den Nazis jäh zerrissen wird.

Quelle: reuters

Es passt, dass Terrence Malicks Film "Ein verborgenes Leben" in Cannes ausgerechnet an einem Sonntag Premiere hatte: In dem Drei-Stunden-Epos werden mehr Vaterunser gebetet als in einem katholischen Hochamt. Und der Film bietet viel Zeit, um Gewissensforschung zu betreiben. Wohl kaum ein Zuschauer verlässt den Kinosaal, ohne sich die Frage zu stellen: Was hätte ich getan?