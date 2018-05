Aber neben all dem geht es ja in erster Linie um Filme, und da bietet das Programm dieses Jahr eine Menge interessanter Beiträge. Aus Deutschland mit dabei ist Wim Wenders, der sich als Filmemacher dem Papst genähert hat wie nie jemand zuvor. Seine Franziskus-Doku läuft außer Konkurrenz und soll sehr berührend sein, für Kirchgänger ebenso wie für Atheisten. Und im renommierten Nebenprogramm Un Certain regard läuft "In my Room", ein Mittvierziger-Drama von Ulrich Köhler. Der kennt Cannes gut, er hat in den vergangenen Jahren seine Partnerin Maren Ade begleitet, die mit Toni Erdmann als Palmenfavoritin galt und vergangenes Jahr in der Jury war.