Wim Wenders in Cannes Quelle: dpa

Ein einziges Mal verliert Franziskus im Film ein wenig die Beherrschung - als er auf die zahlreichen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche angesprochen wird. "Tolerancia zero", keine Toleranz für Täter dürfe es geben, mahnte der Papst und betonte, dass der Vatikan die strafrechtliche Verfolgung der Täter unterstütze.



Wenders zeichnet das Bild eines Charismatikers, der sich - fast wie der Dalai Lama - mit freundlicher Lebenshilfe an die ganze Welt wendet - und nimmt dabei bewusst in Kauf, dass seine eigentliche Rolle als Oberhaupt der katholischen Kirche völlig in den Hintergrund tritt. Das mag manche Katholiken stören, den anderen aber um so besser gefallen.



Am Ende des Films erzählt der Papst, dass er jeden Tag mit den Worten des Thomas von Morus um Humor bete. "Gott gebe mir eine gute Verdauung, und auch etwas zu verdauen ". Und dann blickt er lächelnd dem Zuschauer durch Wim Wenders' Teleprompter hindurch noch einmal tief in die Augen.