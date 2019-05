Car-Friday am Nürburgring.

Quelle: Thomas Frey/dpa

Tausende Autofans haben sich an Karfreitag am legendären Nürburgring in der Eifel getroffen. Die Polizei sprach von geschätzt 20.000 Menschen.



Zehn Unfälle zählte die Polizei rund um das "Car-Friday" genannte Event. Bei drei Unfällen - alle auf der Nordschleife - erlitten zwei Personen schwere Verletzungen. Das sei eine normale Zahl für die Nordschleife, sagte der Sprecher. Bei Geschwindigkeitsmessungen auf den Zufahrtsstraßen stellte die Polizei 225 Verstöße fest.