Am 28. September 1925 als Sohn eines Beamten in Zuckmantel, in der heutigen Tschechischen Republik, geboren, begann er seine Karriere 1948 als Redakteur bei der "Neuen Zeitung" und wechselte wenig später zur "Süddeutschen Zeitung", anschließend zum "Kölner Stadtanzeiger". Als Presseattaché der deutschen Botschaft ging er 1959 ins indische Neu Delhi und später nach Djakarta, Indonesien.