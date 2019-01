Es war unüberlegt, dass ich im Vertrauen auf Hörensagen die Antrittsrede von Hallstein in Auschwitz verortet habe. Robert Menasse

"Ein Roman darf grundsätzlich alles", sagt der Frankfurter Literaturprofessor Heinz Drügh. Vor der Preisverleihung in Mainz entschuldigte sich Menasse dafür, dass er auch "in öffentlichen Äußerungen und nicht-fiktionalen Texten" Hallstein Zitate zugeschrieben hat, die dieser so nicht gesagt hatte. Und er bedauerte: "Es war unüberlegt, dass ich im Vertrauen auf Hörensagen die Antrittsrede von Hallstein in Auschwitz verortet habe. Diese hat dort nicht stattgefunden."



Bereits Ende 2017 warf der Historiker Heinrich August Winkler Menasse vor, Hallstein zu einer tatsächlich gehaltenen Rede falsch zitiert zu haben. Winkler wandte sich dabei gegen eine Abschaffung der Nationalstaaten in Europa. Dieser Linie folgen auch die rheinland-pfälzischen Oppositionsparteien CDU und AfD, die den Preis des Landes für Menasse scharf kritisiert haben.