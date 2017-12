Die große Bühne braucht die großen Bilder und die große Geste, um die 7.000 Zuschauer in der riesigen Arena zu erreichen. Kasper Holten, der Regisseur liebt sie, die Oper für die Massen: "Oper war früher ein Massenmedium - warum sollte sie es heute nicht mehr sein?" Und das Geld, das durch diese "Carmen"-Inszenierung eingespielt wird, kann dann auch für unbekannte, zeitgenössische Opern im kleineren Festspielsaal eingesetzt werden. Opern, die nicht so ein großes Publikum bekommen, es aber verdient haben, aufgeführt zu werden. Das ist Bregenz: Große Show auf dem See für 200.000 Zuschauer pro Sommer. Und im Fahrwasser: viele wertvolle kleinere Produktionen. Ein gutes Modell.