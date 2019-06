Nach über zwei Wochen auf See entschied Kapitänin Carola Rackete: So geht es nicht mehr weiter. Die Geflüchteten auf ihrem Boot müssen an Land gebracht werden, so schnell wie möglich. Am 12. Juni hatte ihre Crew der "Sea-Watch" insgesamt 53 Menschen vor Libyen gerettet. Am vergangenen Mittwoch beschloss Rackete dann, ohne Genehmigung in italienische Gewässer vor Lampedusa zu fahren. Das Problem: Erst vor kurzem trat ein Dekret von Innenminister Matteo Salvini in Kraft, dass diese Entscheidung unter Strafe stellt.