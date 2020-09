Ein Fahrzeug des Carsharing-Anbieters Oply. Archivbild

Quelle: -/Oply GmbH/dpa

Der Carsharing-Dienst Oply stellt seinen Dienst in Deutschland am 27. Februar ein. Der Anbieter war nach eigenen Angaben mit insgesamt 510 Fahrzeugen in München, Hamburg und Berlin vertreten und hatte mehr als 60.000 Kunden.



Grund für den Rückzug sei eine geplatzte Finanzierung, wie Oply in Berlin mitteilte. "Trotz hoher Kundennachfrage und starkem Wachstum in allen drei Städten ist die für den weiteren Betrieb notwendige Finanzierungsrunde nicht zustande gekommen", hieß es zur Begründung.