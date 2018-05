Alle Carsharing-Anbieter in Deutschland stellen zusammen 17.950 Carsharing-Fahrzeuge für ihre Kunden bereit. Stationsbasierte Anbieter haben laut Bundesverband insgesamt 10.050 Carsharing-Fahrzeuge an 5.000 Stationen in Deutschland stationiert. Free-Floating-Anbieter stellen 7.900 Fahrzeuge, vor allem in den großen Ballungszentren. Sowohl bei den absoluten Zahlen als auch bei den Fahrzeugzuwächsen übertreffen die stationsbasierten Anbieter (plus 650 Fahrzeuge, plus 6,9 Prozent) die Free-Floating-Anbieter (plus 100 Fahrzeuge, plus 1,3 Prozent). Das liegt nach Einschätzung des Bundesverbandes Carsharing auch an der dynamischen Ausbreitung stationsbasierter Angebote in der Fläche.