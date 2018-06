Früher gab es Rabattmarken, die im Tante-Emma-Laden je nach Wert des Einkaufs an den Kunden ausgegeben wurden. Die Marken wurden in Rabattmarkenhefte geklebt. War ein Heft voll, gab es beim nächsten Einkauf einen kleinen Rabatt. Kundentreue sollte so belohnt werden.