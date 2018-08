Sie sind gerettet, Europa ist zum Greifen nah: Doch zunächst sitzen die etwa 170 Flüchtlinge im Hafen von Catania auf Sizilien fest - an Bord der "Diciotti", einem Schiff der italienischen Küstenwache. Der als Hardliner bekannte italienische Innenminister Matteo Salvini will die Menschen erst an Land gehen lassen, wenn es "Antworten von Europa" gibt - im Klartext: wenn andere EU-Länder zugesagt haben, die Menschen aufzunehmen. Am Montagabend hatte das Verkehrsministerium dem Schiff die Einfahrt in den Hafen erlaubt.