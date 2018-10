Das Kino hat mir geholfen erwachsen zu werden. Catherine Deneuve

"Das Kino hat mir geholfen erwachsen zu werden", sagte die Schauspielerin einmal. Und Catherine Fabienne Dorléac, am 22. Oktober 1943 in Paris geboren, wird früh erwachsen. Die Schauspielerei war ihr gewissermaßen in die Wiege gelegt. Vater Maurice und Mutter Renée standen auf der Bühne.



Über ihre ältere Schwester Françoise, die 1967 tödlich verunglückt, kommt Catherine zum Film. Die beiden stehen 1960 in "Die kleinen Sünderinnen" gemeinsam vor der Kamera wie auch in Jacques Demys "Die Mädchen von Rochefort", einer beschwingten Hommage ans amerikanische Musical. Um Verwechslungen zu vermeiden, arbeitet Catherine als Darstellerin unter dem Mädchennamen ihrer Mutter, Deneuve.