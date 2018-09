Die unterschiedlichen Positionen von SPD und CSU hätten die Große Koalition an den Rand eines Bruchs gebracht - "dies erschien aus Verantwortung für unser Land nicht vertretbar", begründete Annegret Kramp-Kartrenbauer die strittige Entscheidung im Fall Maaßen in einem Schreiben an die CDU-Mitglieder. Ganz ähnlich hatte SPD-Chefin Andrea Nahles parteiinterne Kritiker in einem Interview am Mittwochabend im ZDF zu beschwichtigen versucht.