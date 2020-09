Die Außenminister Heiko Maas und Mevlüt Cavusoglu.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat vor dem Türkeibesuch seines deutschen Kollegen Heiko Maas Gespräche "auf Augenhöhe" angekündigt. "Mit Vergnügen wollen wir ihn in der Türkei empfangen", sagte Cavusoglu während eines Besuchs in Aserbaidschan. Aber Maas solle wissen, dass man sich auf Augenhöhe begegnen werde.



Maas will auf eine dauerhafte Waffenruhe in Nordsyrien dringen. Die Türkei hatte am 9. Oktober eine international massiv kritisierte Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG begonnen.