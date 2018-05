Andreas Scheuer zeigt sich optimistisch. Archivbild Quelle: Gregor Fischer/dpa

Mit dem ersten Treffen der mehr als 90 Unterhändler starten die Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD heute in den entscheidenden Beratungsmarathon. Anschließend sollen alle 18 Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse präsentieren.



CDU, CSU und SPD zeigten sich nach wichtigen Fortschritten in Sachthemen optimistisch über einen erfolgreichen Abschluss ihrer Koalitionsverhandlungen. Überall sei Einigungswillen vorhanden, sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer am frühen Morgen.