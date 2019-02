Luftballons von SPD und CDU. Archivbild

Quelle: Carsten Rehder/dpa

Die an der Regierung beteiligten Parteien CDU, CSU und SPD haben im vergangenen Jahr Tausende Mitglieder verloren. Am stärksten traf der Schwund die CDU. Sie hatte zum Jahresbeginn 2018 noch knapp 426.000 Mitglieder und ist seitdem auf aktuell etwa 415.000 Mitglieder abgesackt.



Bei der SPD sank die Mitgliederzahl in dem Zeitraum von etwa 443.000 auf jetzt knapp 438.000 Mitglieder. Auch die CSU verbuchte ein Minus: Nach 141.400 zum Jahresbeginn 2018 kommt sie noch auf gut 139.000 Mitglieder.