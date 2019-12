Einer Koalition von CDU, Grünen und SPD steht in Sachsen nichts mehr im Weg. Als letzte Partei stimmten die Grünen mit 93,2 Prozent dem Bündnis zu. Zuvor hatten bereits die CDU und SPD für das Dreierbündnis votiert. Damit wird es zur dritten Kenia-Koalition in Deutschland kommen. Solche Bündnisse gibt es bereits in Sachsen-Anhalt und in Brandenburg.



Der Koalitionsvertrag soll am Freitag unterzeichnet werden. Im Anschluss daran steht die Wiederwahl von Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) an. Danach will Kretschmer in der Staatskanzlei sein neues Kabinett vorstellen.