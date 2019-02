Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Vorsitzende.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ist zur Vorbereitung des "Werkstattgesprächs" zur Migrationspolitik mit den Leitern der am Montag geplanten Arbeitsgruppen zusammengekommen. An der Runde nahmen auch der bayerische Innenminister Joachim Herrmann sowie dessen baden-württembergischer Amtskollege Thomas Strobl teil.



Mit dem "Werkstattgespräch" will Kramp-Karrenbauer die Migrationspolitik von Kanzlerin Angela Merkel aus dem Jahr 2015 aufarbeiten. Merkel selbst ist nicht dabei.