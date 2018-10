Merkel beim CDU-Landesparteitag Thüringen in Leinefelde-Worbis. Quelle: Jens-Ulrich Koch/dpa-Zentralbild/dpa

Eine Woche vor der Hessen-Wahl hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ihre Partei davor gewarnt, den Status einer Volkspartei zu verlieren. "Seit einem Jahr beschäftigen wir uns viel zu sehr damit, ob wir beleidigt sein sollen oder nicht."



Das sagte Merkel beim Landesparteitag der Thüringer CDU mit Blick auf die innerparteilichen Querelen zwischen CDU und CSU. "Wir sollten optimistisch in die Zukunft blicken." Die CDU muss am 28. Oktober bei der Landtagswahl in Hessen herbe Verluste befürchten.