Seit Mittwoch war das Warten auf das Amthor-Video Thema in den sozialen Netzwerken - mit Kommentaren und mehr oder wenigen humorvollen, bisweilen hämischen Gifs. Der Hashtag #Amthor ist seit gut zwei Tagen in den Top Ten der meist getwitterten Themen. Mal geht es gegen Amthor selbst, mal gegen die CDU, die es offensichtlich nicht schaffe, ein Video hochzuladen. Am Abend meldete sich dann auch Parteichefin Annegret-Kramp-Karrenbauer zu Wort und versuchte es mit Sarkasmus: "Ich habe mich gefragt, warum wir nicht eigentlich auch noch verantwortlich sind für die sieben Plagen, die es damals in Ägypten gab." Allerdings: In der Bibel wird von zehn, nicht von sieben Plagen berichtet. Was erneut einen Shitstorm in den sozialen Netzwerken hervorrief.