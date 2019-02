Das Gespräch in der CDU-Zentrale in Berlin beginnt am Sonntag mit einer "Bestandsaufnahme" der deutschen und europäischen Asyl- und Migrationspolitik. Am Montag beraten dann Arbeitsgruppen - etwa über den europäischen Außengrenzenschutz und das europäische Asylsystem, Abschiebepraxis sowie Integration. Hundert Experten und Praktiker sind eingeladen und sollen Empfehlungen für die Unionsfraktion und die Regierung erarbeiten. Bundeskanzlerin Merkel ist bei dem "Werkstattgespräch" nicht dabei.