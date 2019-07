Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, die USA hätten vor kurzem Deutschland und weiteren Verbündeten ihr Konzept für eine Seeraumüberwachungsmission am Persischen Golf vorgestellt und um Beiträge gebeten. "Die Bundesregierung hat dies zur Kenntnis genommen, aber keinen Beitrag in Aussicht gestellt", so das Außenamt. Außenminister Heiko Maas (SPD) habe wiederholt betont, "dass aus deutscher Sicht die Priorität auf einer Deeskalation der Spannungen und diplomatischen Bemühungen" liegen müsse. "Dazu sind wir mit Frankreich und Großbritannien in enger Abstimmung", hieß es weiter. "Eine Beteiligung an der amerikanischen Strategie des maximalen Drucks kommt für uns nicht in Frage", wurde die deutsche Position betont.