Schulz wolle dann am Freitag das Präsidium der Partei über das Gespräch bei Steinmeier informieren, in der nächsten Woche werde dann der Parteitag, der ab 7. Dezember in Berlin zusammenkommt, darüber diskutieren. Sollte es bei dem Treffen im Schloss Bellevue nicht "zu tierischen Krach oder Stress kommen", so Schulz, werde es ein weiteres Gespräch mit der Union geben. Dazu will er Andrea Nahles, Fraktionsvorsitzende im Bundestag, mitnehmen. "Egal, was bei den Gesprächen rauskommt", sagte Schulz, "am Ende werden die Mitglieder über das Ergebnis abstimmen." Also beispielsweise über einen möglichen Koalitions- oder Tolerierungsvertrag.