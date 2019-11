Statt um Personen soll es auf dem Parteitag also um Sachfragen gehen. 267 Anträge sollen in Leipzig diskutiert werden. "Wir wollen das inhaltliche Fundament legen", sagte Ziemiak dem ZDF. Dabei geht es unter anderem auch um den Ausschluss des chinesischen Konzerns Huawei beim 5G-Breitbandausbau. Die CDU hat den Antrag dahingehend modifiziert, dass der Bundestag die Sicherheitsstandards definieren soll. "Ich glaube, dass er so vernünftig ist und wir so dafür die Mehrheit hier auf dem Parteitag bekommen werden", lobt Ziemiak den Kompromiss.