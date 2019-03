Das ist sicherlich kein Herzensanliegen von mir. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer

Gleichzeitig distanziert sich Kramp-Karrenbauer vom deutsch-russischen Großprojekt Nord Stream 2. Es sei ein schwieriges Projekt. "Das ist sicherlich kein Herzensanliegen von mir", erklärt die CDU-Vorsitzende im ZDF. Sie verweist aber darauf, dass das Projekt schon weit vorangekommen sei, dass viele Verträge geschlossen worden seien und dass das Projekt die Antwort auf den Kohle- und den Atomausstieg sei.



"Trotzdem ist es ein Projekt, das die Sicherheitsinteressen der Ukraine und anderer Staaten in der Region berücksichtigen muss." Als Kanzlerin allerdings würde sie nichts versprechen, was man nicht umsetzen könne, wie etwa einen Stopp des Projekts. Im heute journal sagt sie: "Das was wir wollen, sind Sicherheitsgarantien für die Ukraine, dass die Ukraine, wie andere Länder auch, Transitland ist." Das müsse jetzt in Verhandlungen durchgesetzt werden.