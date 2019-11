heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihre Forderung nach einem Nationalen Sicherheitsrat bekräftigt. "Wenn wir es jetzt nicht umsetzen können, kommt es ins Wahlprogramm", sagte die Verteidigungsministerin am Dienstag im ZDF. "Dann sehen wir, was die Deutschen darüber meinen."



Mit dem nationalen Sicherheitsrat wolle sie eine Zusammenarbeit verschiedener Ressorts in der Außenpolitik. Auch in Mali würden neben Soldaten Entwicklungshelfer eingesetzt. Der Vorschlag war in der SPD auf Widerstand gestoßen.