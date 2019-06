Annegret Kramp-Karrenbauer, Bundesvorsitzende der CDU. Archiv

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat erneut Versäumnisse ihrer Partei in der Klimapolitik eingeräumt. "Das ist eine Baustelle für uns. Die Baustelle habe ich übernommen und ich will, dass wir die bis September so bearbeitet haben, dass wir gut überzeugen können", sagte Kramp-Karrenbauer am Montag im ZDF-Morgenmagazin nach einer Sitzung des Koalitionsausschusses.



Die CDU müsse den Ruf der Menschen nach einer besseren Klimapolitik hören und ihre Konzepte überarbeiten. "Die Sommerpause wird bei uns keine Pause, sondern eine richtige Arbeitsphase." Die Koalitionäre hatten sich darauf verständigt, in der zweiten Septemberhälfte ein Konzept zur gesetzlichen Umsetzung der Klimaziele bis 2030 vorzulegen.