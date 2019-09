CSU-Chef Markus Söder und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Quelle: Nicolas Armer/dpa

Vor den Verhandlungen in der Großen Koalition über ein großes Klimaschutz-Paket setzt CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer fest auf einen Kompromiss. Allerdings werde das "noch ein hartes Ringen", sagte sie vor dem Treffen der Koalitionsspitzen am Abend. Es seien noch viele Sachfragen zu klären, aber sie sei sehr zuversichtlich.



Am Freitag will das Klimakabinett ein Paket für mehr Klimaschutz schnüren. Es sollen weitreichende Entscheidungen getroffen werden, damit Deutschland die Klimaziele bis 2030 erreicht.