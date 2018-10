Andreas Jung will Vize-Chef der Union-Fraktion werden. Archivbild Quelle: Michael Kappeler/dpa

Nach dem Sturz von Volker Kauder als Unions-Fraktionschef im Bundestag will der Konstanzer CDU-Abgeordnete Andreas Jung einen der Vize-Posten bekommen. "Es geht um das Gewicht Baden-Württembergs in der Fraktion", sagte er dem "Südkurier".



Nach der Ablösung Kauders durch Ralph Brinkhaus fürchten die 38 Abgeordneten aus dem Südwesten einen schwindenden Einfluss auf die Fraktionsspitze. Daher brauche sein Landesverband einen Sitz in der Runde der Stellvertreter des Fraktionschefs, sagte Jung.