Söder sage weder, wie er das Vorziehen um acht Jahre finanzieren wolle, noch wie der Strukturwandel eigentlich konkret vorangetrieben werden könne, so der Vorwurf hinter vorgehaltener Hand aus der CDU. Er sorge mit seinen Gedankenspielen nur für Unruhe in der Schlussphase des Wahlkampfes.



In Sachsen und in Brandenburg werden am Sonntag neue Landtage gewählt. In beiden Ländern ist die Zukunft der Braunkohle ein hochemotionales Thema. Ingo Senftleben, CDU-Chef in Brandenburg, nannte Söders Beitrag "unverantwortlich gegenüber den Menschen in der Region und den Menschen, die der Braunkohle beschäftigt sind".