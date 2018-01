12. Januar: Die letzte Sondierungsrunde dauert gut 24 Stunden. Erst am Morgen präsentieren die Parteien ihr 28 Seiten langes Sondierungspapier, das nun in den Parteien beraten wird. SPD-Schulz spricht von einem "hervorragendem Ergebnis". CSU-Chef Seehofer ist "hochzufrieden". CDU-Vorsitzende Merkel sieht "neue Wege an vielen Stellen". Nur kurz nach der morgendlichen Pressekonferenz wird deutlich: Einigen in der SPD reicht das Ergebnis nicht. Sie wollen nachverhandeln. Mindestens beim Familiennachzug für Bürgerkriegsflüchtlinge, Ausstieg aus der Zwei-Klassenmedizin und bei befristeten Arbeitsverträgen werden Änderungen versprochen. Es gibt Vorwürfe, die CSU habe Sätze heimlich ins Abschlusspapier gemogelt, was diese zurückweist. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt spricht vom "Zwergenaufstand" in der SPD, den Schulz in den Griff bekommen müsse. Alles wartet auf den SPD-Sonderparteitag.