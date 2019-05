Es ist das Prinzip Gießkanne, mit dem Weber derzeit durch Europa tourt. Er kündigt an, fünf Millionen neue Jobs schaffen zu wollen, junge Familien beim Bau des Eigenheims zu unterstützen und einen Fonds für abgehängte Fabrikarbeiter einzurichten. Er will sich für ein weltweites Verbot von Einwegplastik und von Kinderarbeit einsetzen, 1.000 überflüssige EU-Gesetze abschaffen und seinen Masterplan gegen Krebs umsetzen.



In Webers Zwölf-Punkte-Papier findet sich jeder wieder. Nach Ansicht der Europäer sind die wichtigsten Wahlkampf-Themen Wirtschaft und Wachstum, Arbeitslosigkeit, Migration sowie Klimawandel und Umweltschutz. Das geht aus einer neuen Erhebung des Europaparlaments her. Weber berücksichtigt all diese Themen.