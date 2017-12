Die stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Katja Dörner, bekräftigte derweil Kritik ihrer Partei an dem mühsam ausgehandelten Konzept der Unionsparteien zur Zuwanderung. "Der sogenannte Kompromiss dient bestenfalls der beidseitigen Gesichtswahrung. Er ist offensichtlich fragil und in sich widersprüchlich", sagte sie der "Berliner Zeitung". "Für mich ist schwer vorstellbar, wie er in konkrete, verfassungskonforme Regelungen umgesetzt werden könnte." Sie untermauerte die Vorbehalte der Grünen unter anderem gegen eine verlängerte Aussetzung des Familiennachzugs für eine bestimmte Flüchtlingsgruppe.