Die Ermordung Walter Lübckes, so sieht es das Präsidium der CDU, sei erst durch die "geistigen und sprachlichen Propagandisten von Hass und Ausgrenzung" möglich geworden. In einem Präsidiumsbeschluss, der am Montag einstimmig gefasst wurde, heißt es zudem: "Führende Repräsentanten der AfD und nicht wenige ihrer Mitglieder beteiligen sich bewusst daran." Diese trügen "damit Verantwortung für die gezielte Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas und die Verrohung des politischen Diskurses in unserem Land". So weit, so eindeutig. Geht es um die eine mögliche Koalition mit der AfD, wird es schon schwieriger.