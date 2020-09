Viktor Orbans Fidesz droht der EVP-Ausschluss. Archivbild

Quelle: Darko Vojinovic/AP/dpa

Daniel Caspary (CDU) wirbt für einen Verbleib des ungarischen Fidesz in der Europäischen Volkspartei (EVP). "Es hilft in Europa niemandem weiter, wenn Sozialisten, Liberale, Grüne, Konservative und wir alle die grauen Schafe rauswerfen", erklärte der Chef der CDU/CSU-Abgeordneten im EU-Parlament. Man solle sie in den Familien halten und den Dialog aufrecht erhalten.



Demnächst soll sich entscheiden, ob die Partei des rechtsnationalen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban aus der EVP ausgeschlossen wird.