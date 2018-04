CDU-Generalsekretär Peter Tauber will sich zurückziehen. Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

CDU-Generalsekretär Peter Tauber will sich von seinem Amt zurückziehen. Der 43-Jährige wolle seinen Rückzug an diesem Montag in den CDU-Spitzengremien erklären und damit ermöglichen, dass schon auf dem Parteitag am 26. Februar in Berlin ein Nachfolger gewählt werden könne, hieß es weiter.



Tauber war seit Dezember 2013 Parteimanager, eigentlich ist er bis Dezember gewählt. Nach der Bundestagswahl musste er wegen einer schweren Krankheit eine längere Zwangspause einlegen.