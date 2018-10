Annegret Kramp-Karrenbauer findet das Wahlergebnis der CSU "gemessen an den Umfragen nicht überraschend". Die Hochrechnung habe klargemacht, dass die Wähler wünschen, dass die CSU die Regierung führt, so die CDU-Generalsekretärin, "aber zusammen mit anderen".



Der CSU sei es nicht gelungen, "ihre erfreuliche landespolitische Bilanz in den Mittelpunkt des Wahlkampfes zu stellen". Der CDU sei dies eine "Ermahnung, unsere Priorität der Landtagswahl in Hessen zu widmen".