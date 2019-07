Wir kommen auch zu wenig in der Denkungsart der großen Parteien vor. Robert Clemen, Unterzeichner des Briefes

Ostdeutsche Erfahrungen würden mit überheblicher Selbstgewissheit abgelehnt. Die Menschen hier fühlten sich vernachlässigt, abgehängt, missverstanden und benachteiligt, außerdem leide der Osten unter Stigmatisierung und an Zerrbildern in den Medien. "Wir kommen auch zu wenig in der Denkungsart der großen Parteien vor", legt Robert Clemen nach. "Die Menschen fragen: Wir haben in den letzten dreißig Jahren soviel geschultert und nun redet man schon wieder vom Strukturwandel. Wo ist denn unser Platz in einem noch mehr zusammenwachsenden Europa?"